Golf, a Fondi il primo campo pratica della zona

A pochi mesi dal 2023, anno in cui Fondi sarà Città Europea dello Sport, un’inaspettata sorpresa sta prendendo forma in via Sant’Antonio: sarà infatti inaugurato domenica 26 giugno un campo pratica dedicato a tutti gli amanti del golf.

“Si tratta di un’importante novità per il settore in quanto, ad oggi, per esercitarsi o avvicinarsi a questo appassionante mondo è necessario affrontare un lungo viaggio”, sottolineano dal Comune. All’evento inaugurativo sarà possibile provare l’emozione del golf con la guida, i consigli e l’esperienza di un gruppo di maestri federali che parteciperà all’evento. L’open day, che si terrà dalle 9:30 alle 12:30, è un evento completamente gratuito e gode del patrocinio del Comune di Fondi.





“Ogni nuova struttura, pubblica o privata in cui praticare sport – commenta il sindaco Beniamino Maschietto – è una bella notizia per l’intera comunità. Il golf è un valore aggiunto dato che si tratta di una disciplina del tutto assente fino ad oggi nella nostra città”.

Entusiasmo è stato espresso anche dall’assessore allo Sport Fabrizio Macaro, che ha sottolineato come una simile realtà sia del tutto assente in zona. Gli organizzatori dell’open day hanno invece spiegato alcune peculiarità del progetto, come il collegamento della neonata struttura con il Golf Club di Fiuggi, della Capitale e di altre importanti realtà italiane.