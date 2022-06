Dragon Boat, successo per l’equipaggio del Circolo Canottieri Sabaudia

Sabato 18 e Domenica 19 si sono svolti sul lago di Castel Gandolfo i Campionati Italiani di Dragon Boat. Il Circolo Canottieri Sabaudia si è confermato ai vertici nazionali conquistando sei titoli italiani sulla distanza dei 200 mt. e 500 mt., ottenendo il primato assoluto tra gare disputate e vinte, segnando un record mai ottenuto da altre squadre.

L’equipaggio, composto da Roberta Ravagnin, Ceci Gabriella, Monia Belli, Fabio La Macchia, Massimo Celani, Giovanni De Stefani, Marco De Stefani, Agostino De Stefani, Vincenzo Cestra, Stefano De Angelis, Salvatore Guglielmino, Antonio Vona, Luciano Napolitano, Roberta Filzi, Sara Oddera, Paolo Nardini, con la tamburina Vona Sofia e timonati da Antonio Angelo, ha lasciato il segno sul campo di gara, sbaragliando tutti gli avversari, battendo atleti di rilevanza nazionale, rendendosi protagonista anche del salvataggio di un canoista in procinto di affogare dopo essere caduto nelle fredde acque del lago e che chiedeva aiuto senza essere sentito da nessuno. L’imbarcazione della Canottieri Sabaudia dopo aver messo in sicurezza il malcapitato si recava in gara e portava a casa un altro titolo italiano con l’applauso degli atleti delle altre squadre.