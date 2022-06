Torna ad esibirsi domenica l’orchestra di fiati Anxur Music Ensemble

L’orchestra di fiati Anxur Music Ensemble torna a esibirsi domenica 26 giugno alle ore 21 presso la chiesa di San Domenico Savio a Terracina con il concerto “Tradizioni Verso l’Estate”.

Dopo il grande successo del concerto d’esordio, lo scorso mese di aprile, l’ensemble diretto dal maestro Luca Cervoni a distanza di poche settimane vuole donare al pubblico un secondo concerto con un repertorio completamente rinnovato ma con lo stesso spirito che anima il gruppo fin dalla sua costituzione: divertirsi suonando insieme, regalando emozioni e cercando di trasmettere agli ascoltatori i propri sentimenti.





Il programma prevede l’esecuzione di musiche di Van Der Roost, De Haan, Ferilli e altri autori e vuole seguire un filo logico ben preciso: ripercorrere tradizioni popolari italiane e internazionali. Come già accaduto al concerto d’esordio, anche per questo evento Anxur Music Ensemble, in accordo col parroco di San Domenico Savio don Fabrizio Cavone, ha deciso di dare uno scopo benefico grazie a una raccolta fondi a favore della Caritas cittadina. A presentare il concerto sarà Fabio Arduini.

“Il calore del pubblico dopo il primo concerto – afferma il direttore Luca Cervoni – ci ha spinti a considerare di mettere subito in scena un nuovo evento e così, grazie alla disponibilità di tutti i musicisti, si è riusciti a organizzare “Tradizioni Verso l’Estate”, un percorso musicale alla scoperta di nuove sonorità e brani inediti per il pubblico”.