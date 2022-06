Caregiver familiare, l’assessore Pierleoni incontra i sindacati dei pensionati

Nei giorni scorsi si è tenuto un incontro con l’Assessora al Welfare Francesca Pierleoni, congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali dei Pensionati Spi Cgil – Fnp Cisl – Uil Pensionati.

Nell’incontro sono stati affrontati i temi riguardanti le politiche sociali in particolare le persone fragili e non auto sufficienti e dei loro caregiver, in merito a quanto previsto dalle “Linee guida regionali per il riconoscimento del “caregiver familiare” dell’8 giugno 2021.





Per queste ragioni le parti auspicano l’avvio di un calendario di incontri per entrare nel merito dei temi e degli obiettivi che si sono reciprocamente dati. Le proposte e le istanze avanzate dalle Organizzazioni Sindacali dei Pensionati sono finalizzate a stabilire la possibilità di definire accordi o protocolli d’intesa sui principali temi di politica fiscale e tariffaria, di Welfare, in particolare nella predisposizione dei documenti relativi alle politiche di bilancio. Il modello di welfare che nel passato è stato un elemento essenziale dello sviluppo locale e che oggi viene colpito, da un lato dalla precedente crisi pandemica, oggi da una guerra in atto, e dalle scarse risorse disponibili dovute ai tagli del Governo richiedono la necessità crescente di garantire protezione alle categorie di cittadini maggiormente esposte a rischio di esclusione sociale quali le anziane e gli anziani che sono ormai fuori dalle attività produttive e che spesso restano ai margini rispetto ad altre categorie di cittadini.

Per queste ragioni è necessario un welfare realmente inclusivo, in grado di contrastare le diseguaglianze di qualunque genere e la povertà, che ponga al centro le esigenze e i bisogni delle persone più fragili.