Rétro Festival: appuntamento nella Pineta di Terracina

Cos’è Rétro Festival? È un vero e proprio contenitore di cultura, concepito e immaginato attraverso il filo conduttore della moda vintage e di un ritorno ad atmosfere passate, eleganti e raffinate. Rétro vuole dare a tutti coloro che amano le antiche atmosfere la possibilità di scegliere tra un vinile o un grammofono da portare a casa, ascoltando jazz degli anni 30 e degustando elegantemente al contempo un bicchiere di ottimo vino. Indossare capi unici realizzati da stilisti che si ispirano alle mode di un tempo, ballare su musica swing sulle note dei maggiori musicisti della scena italiana.

Ecco cosa sarà Rétro Festival: 3 parties con band in live music, Rétro market 40 stand di moda e design vintage, Rétro food ad accogliervi i migliori food truck del Lazio, area giochi e servizio baby sitting su richiesta, visite guidate centro storico/Tempio di Giove, yoga per ballerini, spiaggia convenzionata e molto altro.





A presentare l’evento, Emanuele Margiotta. I ballerini che si esibiranno sono Peter Kertz e Alice Mei, Vincenzo Fesi e Ariadna Beltran, Alexey Kazennov e Marta Stawicka, Leonardo Ost e Francesca De Vita, Livio Totteri e Morena Petrolati, Valentina Raimondi e Danilo Broschetti, Giulia Fantini e Antonio del Villano, Annapaola Ortu, Emanuele Margiotta e Anna Portell Bueso. Questo l’ordine delle Swing band per esibizione: venerdì, The Jeepers; sabato, Red Pellini feat. Luca Velotti; domenica, Jazz… Please.

L’evento, patrocinato dal Comune di Terracina, è reso possibile grazie anche alla collaborazione di alcuni sponsor e media partner: Le Cinéma Café, Radio Immagine, Radio Show Italia 103.5 e 26 Lettere.

Per ulteriori info: https://www.retrofestival.it, Facebook e Instagram