Formia, bando per la piantumazione: il Comune dimentica di rispondere e resta al palo

“Anche quest’anno il Comune di Formia ha partecipato al bando Ossigeno per la piantumazione di alberi in città. Purtroppo, però, alla richiesta della Regione Lazio di integrare la propria domanda con ulteriore documentazione il Comune di Formia ha dimenticato di rispondere ed è stato escluso (https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/AMB-DD-G07591-13-06-2022.pdf)”. Lo rende noto il movimento Un’Altra Città.

“Preso atto – scrivono dalla Pisana in merito – che l’istanza del Comune di Formia, distinta al protocollo Regione Lazio n. 137912 dell’11 febbraio 2022, non risulta integrata dalla documentazione richiesta con nota prot. n. 480833 del 17 maggio 2022, ai sensi del soccorso istruttorio e che, pertanto, risulta non procedibile”





“Nel 2020, l’amministrazione a guida Paola Villa, partecipò al bando Ossigeno classificandosi al 1°posto nella Provincia di Latina per la piantuumazione di ben 460 alberi in città (https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/documentazione/AMB_DD_G02376_05_03_2021.pdf). Gli alberi, utili al contrasto dei cambiamenti climatici in corso, però non furono mai piantumati e non si conoscono le ragioni della mancata piantumazione. A tutt’oggi, nonostante la richiesta di accesso agli atti e il sollecito della stessa attraverso la consigliera Paola Villa, non ha avuto il dovuto riscontro da parte degli Uffici. C’è chi cura e chi… non se ne cura”.