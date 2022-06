Arriva a Fondi la #ciccachallenge: la sfida contro l’abbandono di mozziconi sulle spiagge

Arriva anche a Fondi la challenge che sta contagiando le località costiere di tutta Europa per scoraggiare l’abbandono di mozziconi di sigaretta sulla spiaggia. In tutti gli stabilimenti, i bar e le attività del litorale che aderiranno all’iniziativa, ad ogni turista, cittadino, adulto o bambino che consegnerà una bottiglia da 33cl, o un bicchiere di analoga capienza, colmi fino all’orlo di cicche, sarà regalata una birra o una bevanda analcolica.

Le prime 5 attività che raccoglieranno 10 bottiglie (o bicchieri), riceveranno l’attestato di stabilimento o bar virtuoso e attento all’ambiente e saranno premiati ufficialmente dal sindaco di Fondi Beniamino Maschietto.





Per aderire è sufficiente scrivere all’indirizzo urp@comunefondi.it esprimendo la volontà di sostenere l’iniziativa #ciccachallengefondi e inserendo nella mail nome, ubicazione e numero telefonico dell’attività. Nell’inviare la mail di conferma, l’organizzazione provvederà ad aggiornare la lista degli esercenti aderenti sul sito istituzionale del Comune di Fondi.

“I tempi di degradazione delle cicche di sigaretta con filtro – ricordano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l’assessore all’Ambiente Fabrizio Macaro – sono lunghissimi, in molti casi superiori ai 10 anni. I mozziconi, peraltro, spesso sfuggono ai macchinari utilizzati per la pulizia degli arenili e sono più numerosi persino delle bottiglie di plastica, dei sacchetti e delle lattine gettati in acqua e riversati sugli arenili dalle maree. Con questi dati appare evidente quanto l’inquinamento marino dovuto alle cicche rischi di essere anche più grave di quello collegato al cattivo smaltimento della plastica che, come ben sappiamo, mette a dura prova la fauna marina. Lo scorso anno questa iniziativa ha riscosso molto successo, sia in varie famose località d’Europa che in alcune attività di Fondi che l’hanno promossa privatamente. Abbiamo quindi deciso di amplificare e istituzionalizzare la sfida per moltiplicare l’impegno collettivo”.

Le prime 5 attività che comunicheranno, con allegata fotografia, di aver raccolto 10 bottiglie colme fino all’orlo di mozziconi di sigaretta, riceveranno il premio di stabilimento virtuoso e attento all’ambiente che potranno esporre all’esterno delle rispettive attività.

Possono aderire all’iniziativa tutte le attività che insistono sul litorale di Fondi, nel raggio di 100 metri dal mare, e che sono autorizzate alla vendita al dettaglio. Chioschi e stabilimenti, quindi, ma anche bar e campeggi.