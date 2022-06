Angelina Jolie a Rocca Massima per il “volo dell’angelo”

Da Hollywood ai Monti Lepini. Turista d’eccezione, lunedì, a Rocca Massima: è arrivata l’attrice Angelina Jolie.

Accompagnata da dodici guardie del corpo, si è portata presso il “Flying in the sky”, la zipline più lunga e veloce del mondo, lanciandosi per due volte. Un doppio “volo dell’angelo” sospesa a 300 metri di altezza, seguito da una visita in paese ed inframezzato con una foto ricordo insieme alle proprietarie del bar Volo, a due passi dell’attrazione.





La Jolie in questi giorni è in Italia per girare Whitout Blood, il suo quinto film da regista, tratto dal romanzo Senza Sangue di Alessandro Baricco.