Occhio al caldo, torna Caronte: temperature in netta risalita

Torna il caldo africano con Caronte e un’ondata anomala per il mese di giugno, e siamo già alla terza “invasione” dell’anticiclone africano in Europa e sull’Italia.

Domani, 21 giugno, inizia l’estate, ma a quanto pare l’estate è già iniziata dalle nostre parti almeno da una ventina di giorni e le temperature ce lo dicono chiaro e tondo.





Ma questa volta, il caldo – che dovrebbe colpire in modo pungente e con temperature record la Puglia, insieme a Sardegna e Sicilia – pare sia duraturo. Almeno una settimana, forse addirittura 10-15 giorni di caldo intenso.

Le colonnine di mercurio tenderanno gradualmente a salire già tra poche ore superando fin da subito le temperature massime ben oltre i 30 gradi anche nel territorio pontino.

A destare preoccupazione, oltre la siccità e il timore di possibili incendi, la lunghezza dell’ondata di calore in questo periodo dell’anno, praticamente ad inizio estate. Se le temperature massime saranno sì alte per il periodo ma non “estreme” per quanto riguarda le estati alle nostri latitudini, si torna al fenomeno delle cosiddette “notti tropicali” quando la colonnina di mercurio non riesce a scendere sotto i 20 gradi, impedendo così anche un fresco riposo. Il refrigerio sarà un migliore per le località lungo le coste. L’afa sarà più difficile da sopportare nelle località all’interno.

Come se non bastasse, il caldo inizierà a mordere già nelle prossime ore, ma la temperatura percepita – stando alle previsioni meteo – salirà fino a domenica 26 giugno, quando dovrebbe sfiorare i 35 gradi. Poi, però, dovrebbe rimanere stazionaria per diversi giorni.

Al momento non sono previste precipitazioni per le prossime settimane.