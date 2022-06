Interruzione del flusso idrico per mezza provincia tra mercoledì e giovedì

Proseguono le attività di Acqualatina per il risanamento e l’ammodernamento delle reti idriche, su tutto il territorio dell’Ato4.

Per la notte tra il 22 e il 23 giugno, la Società ha programmato due importanti interventi su due distinti tratti della condotta adduttrice proveniente dalla centrale di produzione di Sardellane, che serve i Comuni Latina, Pontinia, S. Felice Circeo, Sezze, Sabaudia e Terracina.





Ingente la mobilitazione di personale, coinvolte più squadre in parallelo in aggiunta al personale di Acqualatina, per un totale di circa 20 persone.

I lavori permetteranno di recuperare circa 30 litri al secondo, con un beneficio per oltre 120.000 utenze di Latina, Sezze, Pontinia, Sabaudia, S. Felice Circeo e parte di Terracina.

I lavori si svolgeranno in notturna, così da minimizzare i disagi a utenti, esercizi commerciali e uffici. L’interruzione del flusso, infatti, avrà inizio alle ore 21.00 del 22 giugno, mentre il ripristino del servizio idrico sarà progressivo nel corso della mattinata di giovedì 23/06/2022.

Per consentire la migliore organizzazione possibile e lenire quanto possibile gli inevitabili disagi, la diffusione dell’informazione è massiva e anticipata rispetto alla prassi: decine di migliaia di SMS e informativa a Istituzioni, enti e stampa.

Saranno inoltre rese disponibili autobotti in tutti i Comuni e per l’intera durata dell’interruzione.

Questo tipo di intervento rientra nel piano di risanamento delle reti di tutto l’ATO4, oggetto anche di richiesta di finanziamenti in ambito PNRR, e contribuisce a migliorare la disponibilità idrica del territorio, aumentando la flessibilità del sistema e la resilienza dello stesso, soprattutto di fronte a consumi in crescita e fenomeni più o meno straordinari connessi ai cambiamenti climatici in corso a livello locale e generale.

In particolare, per la condotta adduttrice di Sardellane sono stati già approvati fondi in ambito PNRR per la sostituzione completa con una nuova condotta, per un importo pari a circa 12 milioni di euro totali, di cui 8 finanziati dal PNRR e 4 inseriti nel Piano degli investimenti dell’ATO4. L’intervento è in fase di prossimo affidamento con procedura di gara.

Le zone interessate sono:

· Latina – intero Comune tranne Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, B.go Carso, B.go Podgora, Latina Scalo

· Pontinia e Sabaudia – Interi Comuni

· San Felice Circeo – Zona bassa e Borgo Montenero

· Terracina – Colle La Guardia 1 e 2

· Sezze – Via Migliara 46 e Sezze Scalo

Saranno disponibili le seguenti autobotti :

· Latina – Piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell’Asl), in Largo Cavalli (Q5), autobotte al servizio esclusivo dell’ospedale S. Maria Goretti

· Pontinia – Piazza Kennedy

· San Felice Circeo – Piazza IV ottobre (B.go Montenero) e Via Sabaudia (presso piazzale commerciale)

· Sezze Scalo – Corso della Repubblica