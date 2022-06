Giuramento dei Priori, a Cori torna il carosello storico

Foto di Marika Zampini

Dopo la pausa determinata dall’emergenza sanitaria da Covid 19, si è finalmente riaperto il sipario sul Carosello Storico dei Rioni di Cori. Il primo appuntamento che apre ufficialmente la manifestazione, la cerimonia del Giuramento dei Priori, si è svolto ieri sera, 18 giugno, a partire dalle ore 21.30 nella scenografica piazza Sant’Oliva, alla presenza dei Priori degli anni precedenti. Tanta la partecipazione da parte dei cittadini per un evento che mancava da due anni. Come avveniva nel Rinascimento, sono stati estratti dalla bussola i nomi dei Priori dei Rioni di Cori che hanno prestato giuramento di fronte alle autorità comunali.





Il Priore è il personaggio più importante all’interno del gruppo di ciascuna Porta e anticamente era un magistrato che amministrava la cosa pubblica. I Priori venivano eletti ogni anno con il “sistema della bussola” e tale elezione veniva poi ratificata dal Consiglio Generale della città.

Dopo il discorso solenne del Podestà, la suggestiva cerimonia è proseguita con la benedizione dei Palii (quest’anno realizzati dagli artisti Galileo Chiominto e Michela Menzocchi) e l’investitura dei cavalieri scelti per portare alto il nome del rione e che si sfideranno nelle corse all’anello di domenica 26 giugno (Palio della Madonna del Soccorso) e sabato 30 luglio (Palio di Sant’Oliva).

Ieri sera, domenica 19 giugno alle ore 20:00, sono state apert le taverne delle tre Porte (Romana, Signina e Ninfina), dove sarà possibile degustare vini e piatti tipici della cucina corese, per festeggiare i Priori neo eletti e stare insieme in una serata piena di allegria in attesa del Palio Madonna del Soccorso di domenica prossima.