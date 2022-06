Fiamme a Fondi, bruciano sterpaglie e balle di fieno

Incendio a Fondi registrato nella giornata di domenica appena dopo ora di pranzo, quando, per cause ancora da accertare si è sviluppato un rogo in tra l’Appia lato Monte San Biagio e via San Magno, alle spalle dei capannoni commerciali che si trovano sull’arteria statale.





Lunghe le operazioni di spegnimento che hanno visto impegnati gli uomini del Pronto Intervento dei Falchi.

A bruciare principalmente sterpaglie e alcune balle di fieno. Massima allerta per gli incendi, considerando anche il periodo di siccità.