Sarà a Pontinia in piazzale Kennedy nella sera di mercoledì 22 giugno. Stiamo parlando della scrittrice Dacia Maraini che sarà in città per il premio letterario AP.

L’appuntamento permetterà alla letterata italiana di presentare il suo volume “Caro Pier Paolo”, in cui la Maraini parla di Pasoloni in occasione dei cento anni dalla nascita del grandissimo intellettuale italiano.