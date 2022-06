Da Fondi a Parigi in 500, la storia dei due fondani

Grande impresa per due ragazzi di Fondi, Guido Rinaldi e Gianluca Zannettino, appassionati di auto e con un sogno nel cassetto e una scommessa da vincere.

A bordo di una Fiat 500 vecchio modello e rosso fuoco hanno fatto Fondi-Parigi in 4 tappe.





Poco meno di 1800 km e le fermate di La Spezia, Tolone, Lione e Parigi per giungere ai piedi della Tour Eiffel e far sventolare la bandiera tricolore con su scritto in dialetto fondano “Sem d Funn” (“Siamo di Fondi”).

Grande simpatia e interesse anche da parte dei turisti francesi che non hanno esitato a scattare foto con la 500 arrivata ai piedi della torre di Parigi sabato sera.

