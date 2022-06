I dati del lunedì legati alla pandemia mostrano un trend in calo rispetto ai giorni precedenti: sono stati 139 i nuovi positivi con zero ricoveri e zero decessi.

Registrate 76 guarigioni nelle ultime 24 ore.





I centri più colpiti dai contagi Latina con 55 nuovi casi, 11 ad Aprilia e 10 a Priverno e a Cori. Gli altri centri al di sotto della doppia cifra. Di seguito il dettaglio del bollettino odierno.

IL BOLLETTINO DELL’ASL DI LATINA