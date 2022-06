FOTO – Formia, il Milite ignoto cittadino onorario: la cerimonia

Nella giornata di sabato a Formia si è tenuta la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite ignoto, in occasione del centenario (1921-2021) della traslazione e della solenne tumulazione avvenuta lo scorso 4 novembre all’Altare della Patria del soldato sconosciuto caduto al fronte.

L’iniziativa, di altissimo valore simbolico, è stata promossa dal Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) e sostenuta anche dal Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d’Arma (Assoarma). La cerimonia si è aperta con una sfilata lungo via Vitruvio e fino a Piazza San Giovanni della Fanfara dei Bersaglieri, che ha preceduto la Santa Messa celebrata dall’arcivescovo di Gaeta monsignor Luigi Vari nella chiesa dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista. Al termine, il corteo da piazza San Giovanni ha attraversato largo Paone e via Vitruvio fino a piazza della Vittoria.





1 di 16

Davanti ad una folla numerosa è dunque iniziata la solenne cerimonia con picchetto armato della Guardia di Finanza, la partecipazione dei gonfaloni dei Comuni della provincia di Latina e l’ingresso delle colonnelle di Croce Rossa Italiana e Protezione Civile V.E.R. Sud Pontino, nonché delle diverse associazioni combattentistiche e d’arma: Associazione Mutilati ed Invalidi di Guerra, Istituto del Nastro Azzurro (sezione di Formia e di Cassino), Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (Federazione provinciale di Latina, sezioni di Formia, Angri e Scafati), Associazione Nazionale Marinai d’Italia (sezione di Gaeta), Associazione Arma Aeronautica Sud Pontino, Associazione Nazionale Carabinieri (sezioni di Formia e Pompei), Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia, Associazione Nazionale della Polizia di Stato.

Momento solenne è stato quello della deposizione ai piedi del monumento, da parte dello storico marciatore formiano Michele Maddalena, di una cassetta contenente un pugno di terra prelevata dai Comuni di transito del treno che cento anni fa trasportò il feretro del Milite ignoto e da altri Comuni che hanno deciso di partecipare. Il sindaco di Formia Gianluca Taddeo e la madrina della manifestazione, Paola Toti, pronipote della Medaglia d’Oro al Valor Militare Enrico Toti, hanno scoperto una lapide in ricordo del conferimento della cittadinanza onoraria al Milite ignoto ed alle Madri di tutti i Militi ignoti, che era stato approvato all’unanimità durante il consiglio comunale dello scorso 25 maggio.

L’onore ai caduti e la deposizione di una corona d’alloro hanno preceduto il discorso del sindaco Gianluca Taddeo, che nel suo intervento ha espresso “sentimento e gratitudine verso coloro che hanno combattuto per la Patria in un conflitto così sanguinoso come quello della prima guerra mondiale”. “Un riconoscimento doveroso per non dimenticare chi non è più ritornato a casa e ricordare che bisogna trovare soluzione per prevenire i conflitti bellici”, ha proseguito il sindaco. “Il Milite ignoto è un simbolo della nostra identità, della nostra storia e del dolore che le guerre hanno provocato alla comunità italiana. Un ringraziamento all’intero consiglio per aver colto il grande valore morale e civico di questa decisione”.

“La cerimonia di oggi, dal profondo valore umano e morale e di particolare sensibilità – ha concluso sabato il primo cittadino – è stata l’occasione per contribuire a rinsaldare il forte sentimento di riconoscenza nei confronti delle donne e degli uomini d’Italia, il cui immane sacrificio diede fondamento al concetto stesso di patria, rappresentata dai simboli del tricolore e dell’inno nazionale e dalla nostra carta costituzionale, emblema di unità nazionale”.