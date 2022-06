XIII Comunità Montana, in arrivo fondi per la tutela e lo sviluppo del territorio

Con il decreto del 10 giugno scorso, il Ministero degli Interni – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha attribuito alla XIII Comunità Montana Lepini-Ausoni un contributo di 619.987 euro.

L’assegnazione del contributo assicura la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva (annualità 2022) relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.





I fondi destinati alla XIII Comunità Montana saranno girati su 3 progetti nei comuni di Sezze, Sonnino e Maenza.

Il progetto nel capoluogo setino prevede opere di valorizzazione di Via Piagge Marine, compresi accertamenti ed indagini geologiche.

A Sonnino il progetto prevede la demolizione e ricostruzione del plesso scolastico Borgo Cimerone, mentre nel capoluogo maentino verrà realizzato un bike park, pista ciclabile, che coprirà diverse località.

I comuni di Sezze, Sonnino e Maenza si aggiungono a quelli che negli scorsi anni hanno beneficiato di contributi analoghi: Roccasecca dei Volsci, Bassiano, Rocca Massima (annualità 2020), Norma, Roccagorga, Prossedi (annualità 2021).

Per l’annualità 2023, invece, i finanziamenti vedranno protagonisti i comuni di Cori, Sermoneta e Priverno.