Vasto incendio tra San Felice e Terracina, abitazioni a rischio

Vasto incendio tra San Felice Circeo e Terracina paura per alcune abitazioni a ridosso della Provinciale. L’allarme è partito oggi nel primo pomeriggio, sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Latina e Terracina nonchè due equipaggi dei volontari Anc coordinati dal maresciallo Cestra.

A garantire la messa in sicurezza dell’area anche Carabinieri e Polizia. Molte persone sono uscite dalla proprie abitazioni sia per il fumo che per l’avvicinarsi delle fiamme che in alcuni casi hanno raggiunto dei giardini. Sul posto anche un elicottero.