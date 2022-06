Quartiere Frassineto, amministrazione al lavoro per ridurre i rischi idrogeologici

L’amministrazione comunale informa che continua il confronto tra l’esecutivo e la cittadinanza per portare avanti in maniera sinergica il piano di riqualificazione del territorio apriliano.

Ieri mattina l’assessora ai Lavori pubblici Luana Caporaso, accompagnata dai tecnici comunali, ha incontrato il comitato di quartiere Frassineto all’interno della sala consiliare “Luigi Meddi” di piazza Roma. Al centro del confronto i problemi legati al rischio idrogeologico e la messa in sicurezza del quadrante sud-est della città da anni alle prese con problemi di allagamento.





“Stiamo affrontando le criticità della zona di concerto con i nostri tecnici, la società di ingegneria affidataria dell’incarico di progettazione dei lavori ed i residenti attraverso l’interlocuzione con il Comitato di quartiere – spiega l’assessora Caporaso – abbiamo messo in campo un piano che prevede una roadmap precisa: da una parte intensifichiamo la manutenzione e la pulizia dei fossi di zona e dall’altra interveniamo con un’opera pubblica per la risoluzione strutturale del problema idraulico”.

I lavori riguardano la messa in sicurezza della rete di fossi del quartiere Frassineto tra i quali Carroceto e Ficoccia. L’intervento è finanziato con i fondi Pnrr che l’amministrazione comunale è riuscita ad attrarre attraverso la richiesta di contributo inviata al Ministero dell’Interno. Si tratta di un finanziamento complessivo di un milione destinato alla riduzione del rischio idrogeologico della zona Frassineto. “Stiamo definendo il primo stralcio funzionale che ci permetterà di risolvere gran parte delle criticità legate agli allagamenti, spiega ancora l’assessora Caporaso, grazie al lavoro dei nostri uffici, il Comune in questi anni è riuscito ad accedere a risorse economiche sovracomunali con le quali finanziare opere che consentiranno di risolvere problemi di allagamento e di sistemare ponti e strade sia in centro che in periferia”.