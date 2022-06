Benacquista Latina Basket: ufficiale l’ingaggio della guardia Alberto Cacace

Alberto, arrivi a Latina dopo la bellissima annata vissuta ad Ancona, dove sei stato uno dei protagonisti anche durante le semifinali play-off.

«La stagione appena conclusa con Ancona è stata intensa e molto bella, ne conserverò per sempre un eccellente ricordo e sono grato a tutte le persone che hanno speso belle parole nei miei confronti. All’indomani di gara 4 di semifinale play off, con cui si è conclusa la stagione di Ancona, ho ricevuto la chiamata di Latina ed è stata la ferma volontà da parte della società e di Coach Gramenzi nel volermi in squadra a farmi accettare subito la proposta del club».

Con la Benacquista tornerai a giocare in Serie A2, campionato al quale avevi già preso parte negli anni passati.

«Nelle esperienze precedenti in Serie A2 ero ancora Under e, chiaramente, avevo meno esperienza. Sono felicissimo di tornare a disputare il secondo campionato nazionale adesso che ho maggiore consapevolezza delle mie possibilità e maggiore conoscenza di determinate dinamiche. Il salto di categoria mi permetterà di confrontarmi con nuovi giocatori, rispetto a quelli che ho ripetutamente incontrato nelle gare di Serie B degli ultimi anni. Nuovi giocatori, nuove squadre, ma soprattutto un livello molto più alto sia fisico, che tecnico e anche questo è uno stimolo rilevante per me. Avrò modo di testare il mio grado di preparazione e sono certo che la carica agonistica mi aiuterà a dare il meglio di me».

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha un progetto importante per il futuro, anche in considerazione della riforma che, nei prossimi due anni, porterà a un unico Campionato di Serie A2 a 20 squadre.

«Reputo la riforma molto interessante, perchè metterà in luce l’ambizione delle varie società e la loro volontà di strutturarsi, prepararsi, anche mentalmente, per conquistare un posto tra le 20 squadre che tra due stagioni saranno le protagoniste del campionato di Serie A2. Il progetto di Latina è ambizioso, l’obiettivo è quello di arrivare a far parte di quelle 20 e io non vedo l’ora di iniziare il percorso per arrivarci».

Quale messaggio vuoi mandare ai tifosi nerazzurri?

«Sono impaziente di conoscere il pubblico di Latina al quale mando un caro saluto. Non c’è dubbio sul fatto che darò sempre il massimo in campo per onorare la maglia che indosserò e sono convinto che ci siano tutti i presupposti per poter disputare un campionato di buon livello e che, siamo certi, renderà i nostri tifosi orgogliosi».