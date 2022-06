Spaccio di cocaina: cittadino albanese arrestato dai carabinieri

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti particolarmente avvertito in quest’area, oggi, giovedì 16 giugno, a conclusione di un mirato servizio sviluppato nell’ambito delle strategie di contrasto richieste dal Comandante Provinciale di Latina, Col. Lorenzo D’Aloia, e pianificate nelle attività del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, attraverso l’articolazione del personale della Stazione di Cori, ha tratto in arresto un cittadino albanese, in Italia dallo scorso 14 gennaio, trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina destinata alla successiva vendita.

La perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire e sottoporre a sequestro, oltre al materiale per il taglio ed il confezionamento, ulteriore sostanza stupefacente del medesimo tipo trovata nella disponibilità del prevenuto, il quale, dopo essere stato dichiarato in stato di arresto, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Velletri a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Latina.