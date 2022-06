Il migliore colore di inchiostro per scrivere su documenti professionali

Non è consigliabile scegliere la prima penna che trovi per firmare documenti legali o professionali. È essenziale pensare a colori professionali quando si firmano documenti professionali. Non dovresti usare viola, rosso o verde. Per garantire la tua sicurezza dovresti considerare l’utilizzo di inchiostro nero o blu. Ma determinare quale colore è appropriato non deve essere una sfida, deve essere qualcosa di pensato e ragionato.

Fai attenzione ad alcune linee guida o istruzioni riportate su ogni modulo che devi compilare. Il colore sbagliato potrebbe causare una miriade di problemi come il rifiuto della tua domanda o addirittura l’avvio di attività fraudolente. Non è consigliabile applicare una matita su documenti importanti poiché è probabile che venga alterata o cancellata.





Scopri quale colore dell’inchiostro è il migliore in base ai diversi scenari che potrebbero verificarsi.

QUANDO USARE L’INCHIOSTRO NERO?

Nella maggior parte dei casi scoprirai che è più probabile che venga utilizzato per presentare moduli di domanda o documenti ufficiali, nonché altri documenti per affari. Anche i documenti richiesti dal governo, come le domande di passaporto, richiedono inchiostro nero. In alcuni paesi il governo è così severo con queste linee guida che rifiuterà assolutamente qualsiasi corrispondenza ufficiale completata utilizzando il colore errato.

L’inchiostro nero può duplicarsi meglio di altri colori di inchiostro. Il rosso può apparire troppo chiaro e, in alcuni casi, non sarà visibile in alcun modo. È lo stesso per quanto riguarda il viola o il blu. Il colore errato dell’inchiostro potrebbe causare problemi durante la scansione dei documenti.

QUANDO USARE L’INCHIOSTRO BLU?

Alcuni documenti finanziari e legali potrebbero richiedere l’inchiostro blu. Questo vale per documenti come moduli di richiesta di credito per carte di credito. È perché il nero (o altri colori) potrebbe segnalare un assegno fraudolento o una richiesta di carta di credito poiché non possono determinare se si tratta di documenti originali o di una fotocopia.

L’inchiostro blu può anche essere utile nel regno della creatività e dell’apprendimento. L’inchiostro blu (e i colori che non sono neri) aiutano a migliorare la memoria e hanno effetti positivi sulla funzione cerebrale. Aiutano anche a ottenere il flusso creativo.

Alcuni colori, incluso il rosso, possono causare reazioni forti o positive . Questa non è una buona cosa durante il processo di compilazione di documenti formali. Il risultato è che ti rimangono colori come il blu che forniscono un effetto rilassante e rilassante. Questo può aiutarti a concentrarti più facilmente sul lavoro che hai di fronte come ad esempio realizzare documenti e scrivere comunicazioni aziendali essenziali.

QUINDI, QUALE COLORE DI INCHIOSTRO È IL MIGLIORE?

Il colore dell’inchiostro per le tue penne personalizzate con logo dipende interamente dalla situazione specifica in cui ti trovi. Assicurati di leggere l’intero modulo prima di compilarlo. Se sei in grado di farlo, ti farà risparmiare un sacco di tempo e fatica correttamente la prima volta.

Foto di StartupStockPhotos da Pixabay