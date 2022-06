Cosa si può regalare per i 25 anni di matrimonio? Ecco qualche consiglio

Che traguardo! Il solo pensarci sembra impossibile, eppure c’è chi riesce ad amarsi per una vita intera, a stare insieme “per sempre”. È il caso di coloro che arrivano a celebrare i 25 anni di matrimonio, chiamati anche Nozze d’Argento.

Si narra, infatti, che in passato la sposa venisse omaggiata con una corona d’argento per congratularsi del traguardo raggiunto nella vita di coppia. Un evento da sempre importante e che merita un regalo degno della sua portata. Per questo motivo abbiamo chiesto l’opinione agli esperti dei regali di https://www.prezzialribasso.it che ci hanno fornito delle idee interessanti.





Certo, sarebbe simpatico donare una corona in argento per rispettare la tradizione, ma la verità è che servirebbe a ben poco e che, rispetto a quei tempi, abbiamo esigenze diverse. Per questo motivo la prima cosa che devi fare è pensare a cosa potrebbe piacere di più ai destinatari, ma anche a quello che potrebbe servirgli considerando che stanno per iniziare una nuova fase di vita insieme. Ma soprattutto ricordati una cosa: chi arriva a questo traguardo crede nell’amore! Per questo devi prendere in considerazione un’idea regalo per i 25 anni di matrimonio che lo celebri per davvero.

Smartbox, come un viaggio di nozze

Per molti la parte più bella di un matrimonio è il viaggio di nozze. Regalarne uno completo sarebbe troppo dispendioso. Ecco perché puoi comprare una Smartbox: il catalogo permette di scegliere quello che più piace, il modo perfetto per celebrare l’amore lasciando però spazio anche al gusto di chi ha raggiunto questo traguardo.

Biancheria per la casa, sempre utile

Per le coppie un po’ più pantofolaie l’idea migliore è prendere qualcosa per la casa che, nei fatti, è il nido d’amore per eccellenza. In questo caso si tratta di capire i gusti per far sì che gli ambienti dell’abitazione diventino ancor più accoglienti e belli. Un regalo dal tocco tradizionale, ma in fondo sempreverde.

Fotocamera istantanea, per ricordi veri

Chi sta per festeggiare i 25 anni di matrimonio non è cresciuto a suon di smartphone e tantissime foto mai sviluppate. Anzi, centellinava gli scatti per poi farli sviluppare e tenere per sempre il ricordo. In qualche modo puoi fargli rivivere tutto ciò senza però l’attesa dello sviluppo: sul mercato ci sono diverse fotocamere che permettono di avere subito su carta l’immagine di un momento importante come le Nozze d’Argento.