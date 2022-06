Gaeta, Cristian Leccese sindaco: la proclamazione

Mercoledì mattina il presidente dell’Ufficio Elettorale Centrale Maria Rosaria Ciuffi, in conformità dei risultati accertati, al termine del riepilogo dei voti, alle 10:50 ha proclamato eletto il dottor Cristian Leccese alla carica di sindaco di Gaeta.

In un clima di grande emozione, il sindaco uscente Cosmo Mitrano ha prima accolto in Comune e poi accompagnato Leccese presso gli uffici del segretario generale Patrizia Cinquanta per espletare le formalità di rito al termine delle quali il neo primo cittadino ha salutato le persone accorse. Un passaggio di testimone simbolico che ha avuto il suo apice con la consegna della fascia tricolore da parte di Cosmo Mitrano al neo primo cittadino.





1 di 4

“In questi anni – ha dichiarato Leccese – abbiamo intrapreso un cammino che dobbiamo proseguire con rinnovato entusiasmo. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato con me per la riuscita di questo risultato storico per Gaeta. Una vittoria dell’intera città”. Ha proseguito poi congratulandosi con gli altri candidati sindaco. Prosegue intanto nelle prossime ore il lavoro dell’ufficio elettorale centrale per convalidare la proclamazione degli eletti al consiglio comunale.