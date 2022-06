Anche il Comites Tunisia al “Summit Blue Forum Italia Network”

Anche il ComItEs Tunisia presenzierà il 17 e 18 giugno 2022 al primo ‘Summit Blue Forum Italia Network‘ che si terrà nel Golfo di Gaeta. Il Summit, patrocinato dal Ministero degli Affari Esteri, dal Ministero della Transizione ecologica e dalla Regione Lazio, promosso dalla Camera di Commercio di Latina e Frosinone e organizzato con la collaborazione della sua Azienda Speciale Informare, nasce con l’obiettivo di favorire la creazione di un Network Italia, una rete moltiplicatrice degli utenti del mare, che accompagni la Transizione ecologica e digitale dell’Economia del Mare e che si ponga in interconnessione con il futuro Blue Forum Europeo e Mediterraneo. Economia, ecologia, impresa e ambiente saranno i temi principali.

La partecipazione del presidente ComItEs Tunisia Sandro Fratini rientra all’interno di una collaborazione costante con le autorità italiane per tutelare gli interessi degli italiani all’estero, in considerazione del numero rilevante di imprenditori del Belpaese appartenenti al settore pesca e marittimo, a cantieri navali, ad aziende di trasformazione del pesce e di pescatori italiani.





Il settore marittimo riveste un ruolo centrale per l’attuazione del progetto di Green Deal: “Il mare ci accomuna e ci unisce ed è fondamentale contribuire alla nascita e allo sviluppo di un’economia blu sostenibile – ha dichiarato il presidente Fratini – lo sviluppo economico deve andare di pari passo con la tutela dell’ambiente. Dialogare con i diversi attori coinvolti sarà un’opportunità per dare ancora più sostegno e aiuto agli imprenditori italiani in Tunisia”.