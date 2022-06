Traffico rallentato in questi minuti sulla SS148 Pontina in direzione di Latina, all’altezza del km. 31,400, nel territorio del Comune di Pomezia (RM).

Come comunicato dal servizio Infomobilità di ASTRAL, Azienda Strade Lazio infatti, ci sono “code dalla via del Mare a via delle Tre Cannelle verso Latina a causa di un incidente ad altezza Pomezia al km 31+400. Al momento si circola su carreggiata ridotta.