Dramma a Gaeta, si uccide sul posto di lavoro

Improvviso dramma, martedì, a Gaeta: un uomo si è tolto la vita. Un suicidio avvenuto sul posto di lavoro, presso la sede di una impresa edile di piazza della Libertà, dove si è impiccato a metà mattinata approfittando di un momento in cui era da solo. A fare la terribile scoperta, un collega.

L’autore del gesto estremo è un 39enne manovale straniero, di nazionalità ucraina, residente da tempo nel Golfo. Negli ultimi tempi stava vivendo una profonda prostrazione psicologica dovuta alla fine di una relazione affettiva.





All’arrivo del 118, non c’era già più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri, che dopo essersi confrontati con la Procura di Cassino hanno provveduto a far sì che il corpo venisse restituito ai familiari per procedere alle esequie. A margine degli accertamenti delle autorità, la salma è stata trasferita presso il cimitero comunale dagli addetti delle onoranze funebri “Eterna”.