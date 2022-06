Benacquista Latina Basket, l’ala Samuele Moretti è un nuovo giocatore nerazzurro

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo con l’atleta Samuele Moretti.

Moretti, ala classe 1998 per 197 cm di altezza e 95 kg di peso, è reduce da una stagione disputata con la Cestistica San Severo nel Girone Rosso (lo stesso di Latina) del Campionato di Serie A2 con cui ha preso parte ai play-off conquistando anche il titolo di miglior rimbalzista di gara 1 dei quarti di finale con 14 rimbalzi catturati nella sfida con Udine. Nella regular season Samuele ha messo a referto una media di 7.2 punti, 6.7 rimbalzi e 1.7 assist a partita. Il giocatore nativo di Jesi è molto esperto della Serie A2, perché nel corso della carriera, prima di approdare in terra pugliese, già dalla stagione 2015/16, si è spesso reso protagonista, vestendo le maglie di Jesi, Agrigento e Capo d’Orlando, dove è stato compagno di squadra di Aka Fall, che ritrova in questa stagione nel roster nerazzurro.





«Il progetto della società, il coach, gli obiettivi, il mio ruolo in squadra sono stati gli elementi fondamentali che mi hanno fatto scegliere Latina».