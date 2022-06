Scegliere il miglior servizio di trasporto auto: i consigli migliori da seguire

Siete alla ricerca di ogni informazione possibile e immaginabile perché avete la necessità di effettuare il trasporto o la spedizione di una vettura? Non vi preoccupate, dal momento che esistono numerose soluzioni sia quando la destinazione è un’altra città italiana sia quando la spedizione avviene verso l’estero.

Una delle soluzioni maggiormente apprezzate, anche per l’aspetto legato alla sicurezza del trasporto, è indubbiamente rappresentato dal trasporto auto con bisarca, meglio chiamato come camion trasporta macchine. In ogni caso, il primo passo è sempre quello di scegliere il sistema più vantaggioso e adeguato in base alle proprie esigenze e preferenze. Come si può facilmente intuire, è sempre meglio rivolgersi a dei professionisti del settore, che abbiano le competenze e l’esperienza necessarie per poter trasmettere sempre i migliori consigli e individuare la soluzione più adatta al caso concreto. Infine, dopo aver scelto a quale ditta affidarsi, è necessario preparare e organizzare l’auto in maniera tale che possa affrontare la spedizione senza alcun tipo di problema.





I vari sistemi di trasporto auto

Fino al 2011 c’era la possibilità di affidarsi anche al trasporto auto con il treno, ma questa opzione da ormai undici anni non è più disponibile. Si trattava di un servizio che veniva svolto da parte di Trenitalia e che è stato rimosso.

Le due opzioni che sono attualmente presenti e disponibili sono il trasporto auto con nave e quello con bisarca. Nel primo caso, qualora la necessità fosse quella di effettuare l’imbarco di una vettura senza conducente, allora tale spedizione verrà trattata come merce e, di conseguenza, ci sarà la necessità di affidarsi solo ed esclusivamente a una compagnia che si occupa proprio di trasporto navale. In ogni caso, per avere una stima più precisa dei costi che si dovranno sopportare, è bene mettere in evidenza come serva fare un calcolo relativo al trasporto su strada e, di conseguenza, a tutto ciò che è necessario per lo spostamento della vettura fino al terminal il giorno in cui è prevista la partenza e poi, inevitabilmente, anche organizzare il ritiro della stessa una volta che è giunta a destinazione.

Il trasporto auto con bisarca

Si tratta di una tipologia di trasporto su strada che rappresenta una delle soluzioni più efficaci. La bisarca è un vero e proprio camion, adattato ovviamente per poter garantire il trasporto di vetture in totale sicurezza. Nel gergo tecnico viene chiamato anche “cicogna”: ad ogni modo, è quell’autotreno che riesce a trasportare unicamente delle macchine.

Questi grossi autotreni, di conseguenza, vengono realizzati appositamente per svolgere un simile servizio. Ci sono delle differenze rispetto al trasporto auto che viene effettuato con carroattrezzi piuttosto che quello usando un rimorchio. In primo luogo, il primo aspetto che differisce è legato al quantitativo molto più alto di macchine che possono essere trasportate, senza dimenticare il fatto che un autotreno del genere viene realizzato appositamente per compiere percorsi e tragitti molto lunghi.

Il trasporto auto con bisarca rappresenta uno di quei servizi di cui possono fruire anche i privati, in maniera estremamente semplice e rapida, oltre che vantaggiosa dal punto di vista economico. Sul web, infatti, si possono trovare diverse piattaforme che mettono a disposizione una simile opportunità, proponendo anche delle tariffe decisamente low cost.

Il motivo che permette un risparmio in termini di spesa da affrontare è piuttosto semplice da intuire. Ovvero, i vari trasportatori che hanno ancora degli spazi vuoti sulla bisarca, riescono a comunicare ed entrare in contatto con chi ha tale necessità di spedizione e, di conseguenza, ecco che si raggiungere un accordo, ottimizzando il viaggio e, quindi, permettendo una spesa inferiore. Importante, in questi casi, seguire una semplice indicazione, ovvero quella di fare riferimento e affidarsi solo ed esclusivamente a ditte che sono certificate e specializzate in questo settore. Come si può facilmente intuire, la prima cosa da fare è quella di chiedere un preventivo del trasporto, a cui seguirà poi la presa in carico del mezzo fino all’esecuzione della consegna, garantendo un viaggio sicuro e affidabile in ogni sua fase.