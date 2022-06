Furti di identità sui social e richieste di riscatto: “Pagate in bitcoin”

Basta un attimo di disattenzione e si può pure dire addio alla propria identità social.

Gli hacker sono scatenatissimi e da giorni stanno piovendo denunce negli uffici della polizia postale di Latina.





Numerosi utenti hanno lamentato il furto della propria identità virtuale e pure di aver ricevuto richieste di riscatto, con pagamenti in bitcoin per ottenere indietro il proprio profilo, con relativi follower e ricordi.

Gli hacker solitamente inviano dei messaggi che rappresentano delle vere e proprie trappole.

Rispondendo e fornendo le proprie chiavi d’accesso a Facebook e Instagram, si viene privati dell’identità. E a quel punto, con documenti quasi sempre scritti in inglese maccheronico, i ladri social per restituire il “bottino” chiedono pagamenti in bitcoin.

Le indagini sono in corso, ma per evitare problemi l’unica vera arma è quella di prestare la massima attenzione nelle interazioni virtuali.