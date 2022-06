Eletto il primo sindaco donna al Circeo: è Monia Di Cosimo

Monia Di Cosimo è il primo sindaco donna di San Felice Circeo, eletta con il 61,84% delle preferenze (2.757 voti). Premiata la lista “Circeo Futura” in modo netto dai cittadini.

“Un risultato spettacolare ed evidente. La gente ha scelto di continuare con quest’amministrazione, che già nel passato ha lavorato in maniera egregia. È una grande emozione e un grande onore per me – dichiara Monia Di Cosimo -. Un grazie dal profondo del cuore va ai cittadini e a tutta la nostra squadra. Un ringraziamento in particolare a Pino Schiboni, che ha dato una mano a tutti. Questo è il significato di squadra”.





“È stata premiata la continuità. Il nostro programma è concreto e vogliamo proseguire il percorso iniziato – ha aggiunto Giuseppe Schiboni, sindaco uscente -. Ora è importante rimettersi subito al lavoro.”

La proclamazione del sindaco avverrà domani mattina dopo l’adunanza dei presidenti, convocata per le ore 9.30 presso il seggio 1 (centro storico).

In base ai dati provvisori, il nuovo Consiglio Comunale sarà così composto. Per la maggioranza: Luigi Di Somma, Vincenzo Cerasoli, Marco Di Prospero, Francesca Mastracci, Rita Rossetto, Michela Magrelli, Giuseppe Schiboni, Maria Carmina Nuzzo. Per la minoranza: Rita Petrucci, Egidio Calisi, Stefano Capponi e Barbara Consalvi.