Dalla provincia pontina alla Federazione dei piccoli imprenditori, la storia di Ammar

Il Circolo FENAPI dell’Agro Pontino comunica che Mohamed Ammar in data 9 giugno 2022 è stato riconfermato nel CDA della Direzione nazionale della FENAPI dall’Ufficio di Presidenza Nazionale della FENAPI. IL sig. Ammar, inoltre, nella primavera del 2022 è stato nominato anche membro dello stesso Ufficio di Presidenza Nazionale della FENAPI.

E’ dal 14 maggio 2020, pertanto, che è componente del Consiglio di Amministrazione del Patronato Nazionale INAPI.





La Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori – FENAPI- , con sede in Roma, corso d’Italia, 39, è un’organizzazione professionale di categoria senza fini di lucro.

La FENAPI associa i Piccoli Imprenditori nei comparti artigianato, commercio, pesca, agricoltura, piccola industria, e servizi.

Scopo primario è la tutela dei diritti e la valorizzazione delle condizioni culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche degli associati.

La FENAPI con 500.000 iscritti è articolata in 75 Province ed in 19 Regioni e in 13 Stati esteri mediante 392 Circoli FENAPI che hanno istituito e garantito il funzionamento, unitamente ai liberi professionisti, delle sedi degli enti promossi dalla FENAPI, la cui situazione attuale è la seguente:

748 Sportelli CAF FENAPI

54 Sedi CAA

110 Sportelli CAF CONFAPI-FENAPI

13 Sportelli CAF IMPRESA FENAPI

223 Sedi territoriali del Patronato INAPI

Il Circolo FENAPI dell’Agro Pontino, con sede in Fondi (LT), via Vallecorsa, 6, facendo propri gli intenti della FENAPI nazionale, è stato costituito il 22 dicembre 2016 facendosi promotore, tra l’altro, del Patronato INAPI e del CAF FENAPI per offrire tutti i servizi su indicati ai propri iscritti ed alla cittadinanza tutta.

Nel corso del 2018 il Circolo FENAPI dell’Agro Pontino si fa promotore del Patronato INAPI in tutta la Provincia di Latina e il 20 luglio 2018 apre la sede provinciale attualmente sita è a Latina presso il Centro Commerciale Latinafiori.