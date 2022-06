“Aprilia Books and Comics”, la manifestazione dedicata ai libri e al fumetto

L’amministrazione comunale informa che 18 e il 19 giugno 2022 dalle ore 10:00 alle ore 22:00 presso il Polo Culturale ex Claudia di Via Pontina andrà in scena “Aprilia Books and Comics”, una manifestazione culturale di assoluta novità sul territorio dedicata ai libri e al mondo del fumetto.

Il primo evento comics nella città di Aprilia. La due giorni gode del patrocinio del Comune di Aprilia ed è organizzata dal team di Officina Animata Studio con la collaborazione del marchio Aprilia in Latium.





“Vogliamo valorizzare e promuovere la lettura, annunciano gli organizzatori, portando nella nostra realtà il mondo dell’arte e del libro, contribuendo alla diffusione di iniziative di crescita educazionale. Durante questi due anni di pandemia, infatti, il libro ed il fumetto sono stati gli unici “rivali” dell’intrattenimento digitale, soprattutto fra i bambini ed i ragazzi, duramente colpiti dalle restrizioni alla socializzazione imposte dalle misure emergenziali sanitarie.

Ne sono testimoni le code di bambini e di ragazzi che disciplinatamente ancora oggi attendono il loro turno fuori da librerie e fumetterie della nostra città, segno che la carta stampata è più che mai viva ed in grado di mettere le ali ai sogni dei più giovani, in ogni situazione”. Aprilia Books and Comics interpreta, dunque, questo desiderio di cultura, ospitando ed offrendo opere di artisti e di case editrici sia del nostro territorio che di quello nazionale. Le opere comprendono editoria classica ed editoria per bambini, fumetti, manga, sorprese per gli appassionati di Star Wars e molto altro.

La manifestazione ospiterà anche momenti di incontro con gli artisti del settore, sia dal vivo per quanto riguarda fumettisti di fama nazionale che terranno dei workshop gratuiti, sia a distanza, per gli ospiti internazionali di Pixar Animation Studio in collegamento remoto dalla California. Presenti alla due giorni i Cosplayer grandi e più piccoli che vorranno vestire, per un weekend, i panni del proprio eroe. Ingresso alla manifestazione 5 euro, Cosplayer ingresso gratuito.