Latina, la Csc Youth vince il torneo di calcio universitario

L’iniziativa da parte di Csc di supportare una squadra di calcio di studenti dell’università di Latina rientra nelle attività di promozione dei valori della partecipazione, della socializzazione e con l’intento di avvicinare quanti più giovani allo sport. Promuovere lo sport per sostenere la cultura è uno degli obiettivi di Csc, perseguito anche con altre iniziative, come le borse di studio per gli studenti delle scuole superiori che praticano sport.

“Per noi è stata un’emozione indescrivibile”, dice Edoardo Subiaco, il capitano della squadra universitaria CSC. “Alla vigilia della finale tutti ci davano per sconfitti invece siamo scesi in campo con una mentalità incredibile, abbiamo dominato il match grazie alla nostra tenacia ma il vero segreto di questo successo è la grande amicizia che ci lega da anni, siamo una squadra di fratelli dove ognuno lotta per gli altri. Ci tengo a ringraziare il nostro presidente, Stefano Pedrizzi, che ha creduto da subito in noi. Ringrazio anche il Bar 30&Lode per l’organizzazione e in fine ringrazio tutte le persone che ci hanno supportato in questa bellissima favola. La vera vittoria non è la coppa ma è l’aver dato un segnale importante a Latina: stiamo diventando una vera città universitaria e abbiamo bisogno di bei momenti come questo”.