Formia, spunta un’altra maxi-antenna. Villa: “Piano indispensabile”

Una nuova ‘antenna’ formato maxi, a Formia. “Tutto fatto nel giro di pochi giorni, in un parcheggio, con ingresso lungo via Città di Ferrara, a pochi metri dalla spiaggia di Santo Janni in una proprietà privata”. Lo denuncia la consigliera Paola Villa, che ha subito chiesto lumi in Comune, tornando contestualmente a riaccendere i riflettori sull’assenza di un piano atto a razionalizzare l’installazione delle stazioni radio base da parte delle compagnie telefoniche.

“Diverse famiglie si sono trovate a 10 metri dal terrazzo o dalla finestra del bagno questa antenna in bella vista”, sottolinea l’esponente di Un’Altra Città e Movimento 5 Stelle. “Il problema delle antenne condiziona diverse aree della nostra città, ecco perché un regolamento, al quale già si era iniziato a mettere mano nel 2019, è indispensabile. Purtroppo i ricorsi al Tar si perdono e gli esposti non hanno spesso l’esito sperato, perché queste costruzioni sono considerate ‘opere di urbanizzazione primaria’.





Certo è – prosegue l’esponente d’opposizione – che si sono richieste tutte le informazioni su questa nuova costruzione sia all’ufficio ambiente che urbanistica del Comune di Formia e quali tipi di autorizzazione sono state rilasciate, stiamo attendendo una risposta. Certo è che forse i privati non possono fare come gli pare, e che la priorità è la qualità della vita di persone che non possono vedere stravolto il luogo dove hanno deciso di vivere.

È indispensabile che si faccia un piano antenne dove tutte le compagnie telefoniche debbano concordare di confluire, un piano che tiene conto di condomini, parchi per bambini, scuole e luoghi di attività turistiche e che preservi questi luoghi dalla speculazione ‘della telefonia’ che ormai da qualche anno è diventato un vero business. Intanto – conclude la consigliera comunale – aspettiamo notizie dagli uffici comunali già richieste, e certo si richiederà presto di riprendere l’iter avviato, interrotto dal commissariamento e su cui mettere mano subito”.