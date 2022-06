“Tutti all’Opera”: successo per il concerto degli alunni del De Ruosi

La musica arriva lì dove non arrivano le parole, quel linguaggio universale che riesce a unire tutti ed è in grado di trasmettere messaggi, sensazioni, stati d’animo, un universo tutto da esplorare in grado di creare emozioni positive che superano le barriere linguistiche e culturali.

Il 6 giugno gli alunni delle classi 2^B, 3^A e 3^B del plesso Michele De Ruosi dell’Istituto Omnicomprensivo Giulio Cesare di Sabaudia si sono esibiti, con grande successo, presso il liceo Rita Levi Montalcini per il concerto di fine anno scolastico ‘Tutti all’Opera’.





Il liceo, nell’occasione trasformato in una sorta di anfiteatro, era gremito di genitori, nonni, fratelli e amici dei piccoli musicisti. Un’orchestra composta da settanta elementi e magistralmente diretta dall’insegnante Clorinda Arezzi.

“Una grande festa, un vero tripudio di emozioni e suoni che ha raccontato più delle parole attraverso una rassegna di brani che ha incantato tutti”, raccontano con entusiasmo dal De Ruosi. Sul ‘palco’ danzavano le note, danzava la musica di Mozart, Beethoven, Ciaikovskij, Ponchielli, Vivaldi, Bizet, Schumann, Strauss e Schubert.

“La sua intensità ha catturato l’attenzione del pubblico presente, travolgendolo nei sentimenti più profondi. I ripetuti applausi hanno ribadito ed esaltato il successo della manifestazione nonché l’impegno e la bravura degli alunni esibitisi”. Un momento altamente coinvolgente è stato poi rappresentato dall’esecuzione dei brani ‘L’Ouverture’ della Carmen e la Marcia di Radetzky. Non sono mancate sorprese fuori programma, tra cui l’esibizione degli alunni che hanno suonato e cantato l’Inno di Mameli e il bis della Marcia di Radetzky.

“Un anno intenso, pieno di progettazioni, impegni scolastici, sinergie sta volgendo al termine”, evidenziano dal De Ruosi. “Merito di tanta euforia è sicuramente della nostra dirigente scolastica Miriana Zannella, che con la sua vulcanica e contagiosa energia riesce a trascinare docenti, alunni, genitori, in un connubio ideale dai risultati sorprendenti”.