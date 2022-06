Sport, la ricetta di Gianpiero Fogli che guarda anche al mare

Pensa allo sport guardando anche al mare, Gianpiero Fogli candidato come consigliere comunale con Forza Italia nella coalizione di Alberto Mosca. Fogli, ex consigliere comunale ha già ricoperto l’incarico di delegato allo Sport ed in caso di elezione è intenzionato a riprendere da dove aveva lasciato arricchendo però il percorso con nuovi progetti.

“Seguiremo il programma della coalizione – ha commentato Fogli – partendo dalla riqualificazione degli impianti sportivi in primis il Fabiani. Per quanto riguarda poi gli eventi e le manifestazioni sportive oltre a quelli di primo piano legati a canoa e canottaggio guarderemo verso il mare. Penso ad esempio al surf o al kite surf”.





E per quanto riguarda fgli eventi già organizzati nella città delle dune? “Penso che sia necessario – conclude Fogli – lavorare nuovamente sugli eventi nati con Sandro Maracchioni Maracchioni che erano un eccellenza per la città. Penso al Palio dei traghi e poi alla Maratona di Sabaudia e ancora alla Festa dello sport. Tutte le discipline e le realtà sul territorio vanno valorizzate, lo sport deve essere protagonista da ottobre a maggio”.