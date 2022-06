Immagine di Sabaudia da rilanciare: puntare su Turismo e Urbanistica

L’immagine di Sabaudia tra Turismo ed Urbanistica, su questo lavoreranno in caso di elezione i candidati alla carica di consigliere Miriam Rizzardi e Gabriele Iodice che sostengono la candidatura di Maurizio Lucci. Ma quali sono le idee dei candidati?

Il commento di Miriam Rizzardi: “Il modello politico che intendo attuare è quello che rappresenta e valorizza al meglio i punti di forza della mia città. Si deve partire, o meglio, ripartire da ciò che è considerato il biglietto da visita di una città, ovvero il decoro urbano. E’ importante restituire una dignità agli ingressi del centro urbano di Sabaudia e dei suoi Borghi.

Lo scenario che troviamo oggi è degradante ed insoddisfacente: dalle rotatorie incolte ai passaggi pedonali inesistenti, dai marciapiedi dissestati alle aiuole sfiorite, dall’illuminazione insufficiente alla carente segnaletica stradale. Una generale incuria che fa male agli occhi e al cuore dei Sabaudiani e dei turisti.

In questo particolare momento storico, in cui si viaggia verso un mondo sempre più green, è necessario che le politiche economiche ed ecosostenibili vengano perseguite in accordo a quelle che sono le basi di servizio per la comunità che vive il territorio, che sia da residente o meno.





Vorrei che la mia città diventasse un luogo funzionale ed operativo per tutti, senza distinzione di periodi. E’ necessario dare continuità alla stagione estiva tanto quanto a quella invernale o primaverile. La destagionalizzazione, tema ripreso da tutte le campagne elettorali degli ultimi anni, non è mai stata realizzata. Eppure è un obiettivo importante per Sabaudia, la cui economia non deve focalizzarsi solo sulle attività ricettive e i relativi indotti in alta stagione.

Credo fermamente che un Comune di quasi 20 mila abitanti abbia bisogno di allargare i propri orizzonti. Attrarre il turismo occasionale non basta più: deve essere protagonista di un turismo locale durante tutto l’anno potenziando e valorizzando le sue peculiarità”

Il commento di Gabriele Iodice: “Le tematiche da affrontare non riguardano solo il turismo. Ci sono problemi che necessitano di una soluzione definitiva. Ad esempio, su molte zone del nostro territorio è ancora presente il livello a favore del Comune di Terracina, nonostante quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità. L’eliminazione dello stesso comporta per i proprietari un esborso economico non indifferente. Si dovrebbe negoziare con il Comune di Terracina un accordo che definisca per tutti il problema.

Ci sarebbe tanto altro da dire. Mi auguro di poter passare ai fatti quanto prima. E’ tempo di lavorare duramente. La mia esperienza è al servizio della mia città. Sono lieto della partecipazione di tanti giovani nelle nostre liste, ma anche in quelle degli avversari. Ciò che si farà ora sarà il punto di partenza per le nuove generazioni.

Il nostro programma elettorale evidenzia a pieno l’interesse comune nella riqualificazione dell’immagine di Sabaudia, una città nobile per la sua storia ed eccezionale per la sua natura. Una città il cui progresso affonda le radici nella sue origini razionalistiche. Si possono raggiungere alte vette solo se si hanno buone basi”.