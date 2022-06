Erosione, necessaria in Provincia una cabina di regia dei comuni

“In Commissione Sviluppo e tutela del territorio della Provincia, su iniziativa del presidente Annalisa Muzio, un atto di indirizzo che impegna la Provincia alla costituzione di una cabina di regia con i Comuni costieri con l’obiettivo di avviare un’attività di programmazione con effetti nel medio e lungo periodo di protezione della costa pontina, in ottemperanza ai propri compiti istituzionali ed alle funzioni di area vasta della Provincia, un impulso a nuove forme di collaborazione e condivisione sulle diverse problematiche.

Non solo l’erosione delle coste, la tutela e la promozione, ma una cabina di regia strutturata su diverse aree di Azione su tematiche ambientali, attività di programmazione e promozione finalizzate al raggiungimento di politiche unitarie per presentarsi come soggetto interlocutore unitario e diretto con la Regione Lazio per investimenti regionali.





Immaginiamo una Provincia che possa in collaborazione e sinergia con i Comuni, avere una supervisione delle coste costituendo un vero e proprio “Osservatorio del mare”, condividendo con i Comuni gli studi già effettuati e le problematiche dei vari territori.

Diverse le azioni che la Cabina di Regia potrà mettere in campo e proposte nell’atto di indirizzo discusso in commissione, ripascimento, difesa della costa, mobilità sostenibile, gestione dei rifiuti, qualità delle acque, investimenti sul turismo, inclusività ed accessibilità dei litorali, destagionalizzazione delle attività balneari, turismo green, promozione delle attività connesse ai contratti di fiume, costa e lago, bandiera blù e sostegno alle attività imprenditoriali che promuovono turismo.

Esprimo piena soddisfazione per il lavoro fatto dalla Presidente Annalisa Muzio e condiviso con il Presidente della Provincia Gerardo Stefanelli, per questo documento che come annunciato dalla Presidente Muzio, è aperto alle osservazioni e suggerimenti di tutte le forze politiche.

Credo fortemente che la cabina di regia debba essere uno strumento a disposizione di tutte le amministrazioni comunali alle quali chiederemo di collaborare, e solo la condivisione di obiettivi comuni possono dare benefici alle nostre comunità” Lo dichiara in una nota il Capogruppo di Forza Italia Vincenzo Mattei