Lazio, 2 maiali colpiti da peste suina in piccolo allevamento

A rendere nota la notizia dei due casi di peste suina che ha colpito due maiali in un piccolo allevamento nel Lazio è stato l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato che in una nota ha spiegato di aver riunito la task force dell’emergenza.

“La peste suina provocata dai cinghiali entra in un piccolo allevamento della zona perimetrata – ha spiegato D’Amato nella nota -. Sono stati rilevati infatti due casi di positività. Queste sono le notizie appena fornite dall’Istituto Zooprofilattico. Tutti i capi saranno immediatamente abbattuti da parte dei servizi veterinari della Asl ed è in corso la riunione della task-force”.





Nella nota non è dato sapere in quale zona del Lazio siano stati riscontrati i casi. Va comunque ricordato che la malattia in questione non colpisce gli umani ma gli animali.