Latina, da Comune la richiesta dell’innalzamento di fascia per la Questura

Giovedì mattina, a partire dalle 10, il sindaco di Latina Damiano Coletta sarà in visita istituzionale presso la Questura del Comune capoluogo.

Non proprio una visita di cortesia per il primo cittadino di Latina che, incontrerà sia il Prefetto Maurizio Falco che il Questore Michele Maria Spina.





L’incontro sarà l’occasione per consegnare loro la mozione approvata in consiglio comunale in cui si chiede l’innalzamento di fascia della Questura di Latina.

Va ricordato come la mozione in seno all’assise civica sia stata approvata all’unanimità e che l’eventuale adeguamento di fascia permetterebbe di migliorare sia l’organico che le competenze di un territorio che nel corso degli anni, è sempre più considerato come di confine.