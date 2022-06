Battaglia legale tra il Comune di Ponza e il Ministero dell’interno, che un mese fa ha revocato all’ente isolano i finanziamenti per la messa in sicurezza della falesia di Cala Fonte, via Calacaparra, Bagno Vecchio, via Roma e per la sistemazione della casa di caccia a Zannone.

La giunta comunale ha affidato a un legale l’incarico per “instaurare gli opportuni giudizi” e “vedere tutelati gli interessi dell’ente”.