Mortale in località Chiesuola: perde la vita il presidente dell’Asd Real Latina Calcio

Si è verificato intorno alle 3.00 della scorsa notte l’incidente mortale in cui ha perso la vita un 61enne del posto, Roberto Moretto.

L’uomo è uscito di strada mentre, in sella alla sua moto percorreva via Piscinara Destra, in località Chiesuola, nel Comune di Latina e ha terminato la sua corsa contro un palo. L’incidente, secondo i rilievi effettuati dalla Polstrada di Aprilia, sembra sia stato autonomo.





Inutili i tentativi di soccorso dei sanitari del 118, prontamente accorsi sul luogo dell’incidente.

Moretto era molto noto nell’ambiente sportivo del calcio pontino per essere stato magazziniere del Latina, mentre attualmente ricopriva la carica di presidente dell’Asd Real Latina Calcio.

“Un presidente, un amico che c’era sempre. sempre.

L’amicizia con Maurizio, Danilo e Massimo va oltre tutto.

Dopo tanti anni vissuti sui campi di calcio tutti insieme, ti vogliamo ricordare con il sorriso di sabato scorso, quando con l’inaugurazione del nuovo campo abbiamo raggiunto l’ennesimo traguardo insieme.

Grazie di tutto Roberto, sempre nei nostri cuori”, il messaggio di cordoglio pubblicato sulla pagina Facebook dell’Asd Real Latina Calcio.