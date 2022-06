Ancora caldo, almeno fino a oggi anche se le temperature rimarranno molto elevate anche nella giornata di lunedì 6 giugno.

Bollino rosso, ancora per quest’oggi per il caldo. Dalla Regione invitano alla massima attenzione soprattutto per i bambini e gli anziani. Il consiglio, come ogni volta che la colonnina di mercurio tende a salire sopra i 30 gradi, è quello di evitare le ore più calde della giornata e bere molta acqua.