Covid, i numeri di ieri nel Lazio

Covid: D’Amato, “Oggi nel Lazio su 4.049 tamponi molecolari e 15.533 tamponi antigenici per un totale di 19.582 tamponi, si registrano 2.817 nuovi casi positivi (+1.762), sono 0 i decessi (-5), 537 i ricoverati (-15), 31 le terapie intensive ( = ) e +3.039 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,3%. I casi a Roma città sono a quota 1.625.”





QUARTA DOSE: prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) secondo le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o in farmacia. Si ricorda che la vaccinazione con 4 dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal Ministero. Ricordiamo inoltre che chi è stato positivo dopo la terza dose (booster) è esentato dal nuovo richiamo;

Superata quota 13 milioni e 535 mila vaccini complessivi, superate le 3,99 milioni di dosi booster effettuate, circa l’83% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 148 mila i bambini con prima dose.

Asl Roma 1: sono 593 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 646 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 386 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 106 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 205 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 233 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 648 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 180 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 260 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 77 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 131 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.