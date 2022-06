Minacce e violenze alla madre per estorcergli denaro per il gioco

Nei giorni scorsi i Carabinieri di Cisterna di Latina avevano dato esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare ai danni di tale V.M, di 52 anni del posto per violenza e maltrattamenti domestici ai danni dell’anziana madre. Il tutto condito anche da estorsione e rapina.

L’uomo, secondo quanto reso noto dai Carabinieri, che già si era reso protagonista di spiacevoli episodi contro l’anziana donna nel mese di novembre scorso e per questo allontanato dall’abitazione, nella giornata del 2 giugno sono intervenuti sul posto e hanno scoperto l’uomo a letto e a riposare, violando le restrizioni.





Secondo quanto reso noto dai Carabinieri, l’anziana madre inizialmente era restia a spiegare la situazione per timori di possibili ritorsioni da parte del figlio ludopatico da oltre 20 anni, e per questo la donna avrebbe atteso che l’uomo fosse trasferito in Caserma per spiegare la situazione incresciosa in cui stava vivendo.

Già all’indomani dell’allontanamento dall’abitazione, infatti, pare che l’uomo fosse riuscito con la forza ad impossessarsi delle chiavi di casa e a rimanere illegittimamente presso l’abitazione. Il tutto senza considerare le gravi minacce – anche di morte – fatte alla madre per impossessarsi dei soldi della pensione, presumibilmente per perderli al gioco.

La madre, presa da un momento di sconforto e dopo l’ennesima minaccia era riuscita ad allertare telefonicamente la figlia che a sua volta aveva avvisato i Carabinieri, facendo finire una volta per tutte quest’incubo.