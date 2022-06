Al via a Gaeta la rassegna “Pagine di Storia”

Debutta mercoledì 8 giugno a Gaeta la rassegna Pagine di Storia: scrittori, giornalisti e intellettuali raccontano. L’iniziativa rientra nel Festival Nazionale della Storia, realizzato nell’ambito del progetto Gaeta e la Marina Militare: un legame storico lungo 160 anni e promosso dal Comune di Gaeta e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio struttura di missione e valorizzazione anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, con il Patrocinio della Marina Militare.

Ospiti d’eccezione di un viaggio nella Storia del Paese che si concluderà a dicembre: Gherardo Colombo, Carlo Lucarelli, Melania Mazzucco, Antonio Scurati e Paolo Mieli. Saranno loro i protagonisti di un ciclo di cinque incontri di alto profilo ad ingresso libero fino a esaurimento posti che si svolgerà in diversi luoghi rappresentativi della città di Gaeta.

Per oltre trent’anni magistrato, giurista, saggista e scrittore, noto al grande pubblico per aver condotto inchieste celebri, Gherardo Colombo è stato consigliere presso la Corte di Cassazione. Dal 2009, è presidente della casa editrice Garzanti e da molti anni è impegnato nell’educazione alla legalità nelle scuole in tutta Italia. Nel 2010 ha fondato l’associazione Sulle regole che opera gratuitamente nel settore dell’educazione alla legalità, nella diffusione della conoscenza della Costituzione italiana, nel volontariato nelle carceri e nella formazione degli insegnanti. Ha pubblicato numerosi libri nei quali mette la sua esperienza di magistrato al servizio di una divulgazione attenta e scrupolosa dei concetti di democrazia, giustizia e cittadinanza. Tra questi: Sei stato tu? e Educare alla legalità (entrambi con Anna Sarfatti), La sola colpa di essere nati (con Liliana Segre), Il prezzo dell’armonia, lo scandalo del male, una riflessione su Ribellione di Fedor Dostoevskij.

Gherardo Colombo è Presidente onorario della Onlus ResQ – People Saving People nata dalla volontà di un gruppo di amici che hanno deciso di rompere il muro dell’indifferenza davanti alla morte di migliaia di migranti acquistando una nave di soccorso per salvare chi si trova in pericolo nel Mediterraneo. E’ appena stata pubblicata da Garzanti una bellissima antologia presentata da Gherardo Colombo e Liliana Segre ”Una vita vale tutto” dove 12 scrittori raccontano storie di salvezza, declinando questo tema in molteplici forme.