Manca la relazione di fine mandato, la Corte dei Conti bacchetta il Comune

Altra bacchettata della Corte dei Conti all’amministrazione comunale di Ponza.

Dopo quella sui bilanci è la volta di quella sulla relazione di fine mandato del sindaco Francesco Ferraiuolo.





L’ente isolano non ha infatti inviato tale relazione ai magistrati contabili, non l’ha pubblicata sul proprio sito istituzionale e non ha fornito riscontri alla richiesta di spiegazioni avanzata dalla stessa Corte dei Conti il 9 maggio scorso.

“L’obbligo di redigere e pubblicare la relazione – specificano i magistrati – è funzionale a concorrere alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell’azione politico-amministrativa”.

La Corte dei Conti ha così deliberato l’accertamento della violazione ed entro 60 giorni il Comune dovrà pagare le relative sanzioni.