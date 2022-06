Al CPIA di Fondi la consegna degli attestati di alfabetizzazione in lingua italiana

Nella mattinata di mercoledì 1 giugno c’è stata la cerimonia di consegna degli attestati di alfabetizzazione da parte della Dott.ssa Daniela Caianiello, Dirigente Scolastico del CPIA 10, sede di Fondi.

Il corso è stato reso possibile in ragione della disponibilità dei locali, in via Sorgente Vetruvio, 9 il cui utilizzo, a titolo gratuito, è stato oggetto di un’apposita convenzione con l’Istituzione Scolastica, da parte del Sig. Claudio Del Vecchio, quale Presidente dell’Associazione “Con Voi Sportello Amico”, in collaborazione con la Prof.ssa Maria Concetta Ciccone.





Il corso ben curato e seguito dal personale docente ha consentito ai frequentanti di acquisire l’utilizzo di espressioni di uso quotidiano e le frasi basilari in grado di presentare sé stessi e di interagire in modo semplice con un linguaggio chiaro, comprensibile.

Adulti di varie nazionalità, in particolar modo immigrati ucraini, hanno frequentato il corso di livello base A1 previsto nell’ambito della normativa del “Quadro Comune Europeo” al fine di promuovere sistemi di validazione dell’abilità linguistica.

La validità riscontrata in questa prima fase di livello A1 risulta positiva per dare seguito, a partire dal prossimo 14 giugno, al secondo livello A2, il cui certificato consente l’ottenimento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.