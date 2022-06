Roccagorga, l’azzeramento della giunta non basta: sarà commissariamento

Nulla da fare, il sindaco di Roccagorga Nancy Piccaro ha tentato di azzerare la Giunta prima di andare in consiglio comunale. Una mossa che nella giornata di martedì aveva lasciato presagire che qualcosa potesse avvenire in sede di assise civica e alla fine, così è stato.

Malgrado l’azzeramento della Giunta, e i problemi in maggioranza, i numeri non sono stati a favore della prima cittadina che alla fine si è vista non approvare il rendiconto consuntivo del Bilancio comunale con i 6 voti favorevoli, 6 contrari e un astenuto. Numeri che, seppur sulla carta non sembrano una sfiducia, lo sono nei fatti. La non approvazione del rendiconto finanziario dell’Ente, infatti, come previsto dal TUEL, porta dritti dritti al commissariamento.





Su questo, infatti, dovrà pronunciarsi il Prefetto. Con un problema non di poco conto: infatti, viste le elezioni del prossimo 12 giugno, salta anche questa finestra elettorale e non è escluso che per il ritorno alle urne ci voglia diverso tempo, almeno l’autunno, se non la primavera prossima.

Intanto, volge al termine l’esperienza amministrativa civica, seppur richiamante ad una variegata e litigiosa alleanza di centrodestra.